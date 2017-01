Deißlingen Spontane Zusage zweier Jungspunde

Deißlingen-Lauffen. Es war ein spannendes Jahr bei der Radsportabteilung des SV Lauffen. Viele sportliche Höhepunkte beim Radball und Kunstradfahren wurden bei der Mitgliederversammlung genannt.

Ein ausführliches Protokoll über die vergangene Saison lieferte Schriftführer Florian Fritz ab. Da er selbst nicht anwesend sein konnte, berichtete Vorstandschef Jürgen Regele über die Aktivitäten. Rundweg sei es für alle beteiligten Sportler der Radsportabteilung ein gelungenes Jahr gewesen. Wobei sich nach einem gelungenen Start am Anfang des Jahres durchaus auch nicht so gelungene mischten.

Durchweg positiv bewertete Jürgen Regele die Jugendarbeit in der Abteilung. Wobei sich das Kunstradfahren positiv heraushebt. Dies wurde im Bericht von Carola Buttke, Fachwartin Kunstradfahren, deutlich. Tochter Nadja Buttke berichtete über das Erfolgsjahr 2016, da ihre Mutter verhindert war. Eine stolze Bilanz: Bezirksmeister, Kreismeister und viele zweite Plätze holte das junge Team der Lauffener Kunstradfahrerinnen. Nicht zuletzt ein großer Verdienst von Trainerin Carola Buttke. Großes Ziel der ambitionierten jungen Leute ist es, dieses Jahr einen Podestplatz beim Müller-Reisen-Cup zu erreichen. Die seit Jahrzehnten erfolgreichen Radballer glänzten in der vergangenen Saison erneut. Jürgen Pflumm, Fachwart für die Radballer, berichtete von Erfolgen, aber auch von nicht so guten Spielen.