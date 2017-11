Deißlingen Schuler von Behörden frustriert

Die Umweltleistung des Unternehmens ende aber nicht am Boden. Eine eigene Abwasseraufbereitungsanlage mit einem 980 Kubikmeter großen Rückhaltevolumen sei eingerichtet, eine Direkteinleitung der Dachabwässer in den Neckar geschaffen, eine Regenwasserzisterne zur Brauchwassernutzung, eine Gasmotor-Luft-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Betonheizung in Betrieb genommen, die Anlage ausschließlich mit LED beleuchtet und eine Photovoltaikanlage installiert worden. Maßnahmen, die Herzblut erkennen ließen, lobte der Staatssekretär. Selbst ein überdachter Fahrradplatz wurde eingerichtet, um Mitarbeiter zur Anfahrt mit dem Fahrrad zu bewegen.

Eine Anerkennung, wie sie Baumann äußerte, lasse jedoch weder das Regierungspräsidium Freiburg noch das Landratsamt Rottweil erkennen. Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt werde von den Ämtern kaum kontrolliert, und in den Industriebetrieben vor allem nicht durchgesetzt. Dadurch habe sich die Wettbewerbssituation von Schuler Rohstoff verschlechtert. Das Unternehmen beweise zwar herausragende Umweltleistungen, "aber das führt auch zu marktführenden Preisen", umschrieb Kargoll das Problem. "Schuler Rohstoff geht es nicht schlecht, aber wir haben auch schon Großkunden an Mitbewerber verloren. Wir brauchen ein dichteres Kontrollsystem, das vor dem Gesetz alle gleich behandelt", forderte er von Baumann. "Das Regierungspräsidium Konstanz ist sehr dahinter her, aber unsere Region ist schwach."

Baumann ließ Kargolls Ärger unkommentiert, versprach aber ein anderes Forschungs-Projekt von Schuler, die Entwicklung eines Holzkraftwerks, zu unterstützen. Mit einem spezialisierten Holzkraftwerk könne Altholz zur umweltfreundlichen Energiegewinnung beitragen, sagte Kargoll. In der geplanten Dimension könne etwa dem Wärmebedarf des Knauf-Gips-Werks in Lauffen entsprochen werden.

Neben Knauf zeigt die Gemeinde Deißlingen großes Interesse an einer möglichen Umsetzung. Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes, insbesondere der zeitlichen Zielsetzung der Gemeinde, stelle das Knauf-Werk als Großwärmeverbraucher Deißlingen vor die größte Herausforderung, betonte Bürgermeister Ralf Ulbrich. Auf dem Weg zum Projekt könne sich Schuler Rohstoffe daher auf "jegliche Unterstützung" der Gemeinde verlassen.

Baumann sagte, er wolle Energiewende und Wirtschaft gleichermaßen in Baden-Württemberg voran bringen. Den Weg verglich er mit einem Marathonlauf, auf dem die ersten Kilometer zurückgelegt worden seien. "Schuler Rohstoff zeigt sehr eindrucksvoll, wie es gehen kann." Daher werde das Holzprojekt wohlwollend geprüft und nach Fördertöpfen gesucht, die das Projekt anschieben könnten, versprach Baumann.

Auch der Druck auf die Bahn solle erhöht werden. Vor etwa 20 Jahren konnte Schuler Rohstoff noch 70 Prozent seiner Transporte auf die Gleise legen. Inzwischen erlaube die Bahn nur noch 20 Prozent zu verladen, berichtete Bettina Schuler-Kargoll.

"Wir beißen uns die Zähne aus und fühlen uns im Stich gelassen." In Zahlen bedeute dies für das letzte Quartal eine finanzielle Einbuße von 100 000 Euro, "die wir nicht verschuldet haben". Ein grünes Thema, das bei Baumann auf offene Ohren stieß. Verkehrsminister Winfried Hermann werde sich der Sache annehmen.

Aber reicht das Gewicht von Hermann im Vergleich zur Bahn? Martina Braun, Bündnis 90/Die Grünen, bezweifelte es.