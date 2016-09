Deißlingen Schüler sammeln Geld für Jugendliche

Diesen Betrag aus der sozialen Woche überreichten sie nun der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn für ihre Spendenaktion "Wir machen Schule. Machen Sie mit." Damit werden die Schulen für sinnesbehinderte Kinder und Jugendliche in Heiligenbronn unterstützt. Derzeit wird für Jugendliche mit Hör- und Sehbehinderungen oder Lernbeeinträchtigungen eine neue Berufsschule mit besonderer Ausstattung gebaut.

Verbindungslehrerin Kathrin Halder und das SMV-Team begrüßten zur Spendenübergabe Ewald Graf vom Referat Kommunikation der Stiftung, der sich für das soziale Engagement der Schüler bedankte. An beiden Schulstandorten Niedereschach und Deißlingen waren die Schüler durch die SMV aufgerufen, sich Spendenaktionen auszudenken und in der Schule oder in ihrem privaten Umfeld aktiv zu werden.

Dazu erhielten sie einen Laufzettel, auf dem sie ihr Engagement und den erzielten Spendenbetrag dokumentierten. "Es war alles querbeet dabei", berichtet Verbindungslehrerin Halder.