Deißlingen Pforzheim lockt

Hauptversammlung am kommenden Freitag

Geplant ist noch in diesem Jahr der Besuch des Weihnachtsmarktes in Pforzheim. Der Goldene Pforzheimer Weihnachtsmarkt zählt der Ankündigung zufolge zu den größten und schönsten in Baden-Württemberg. Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr der Mittelaltermarkt im Blumenhof. Dabei sorgen Handwerker, Spielleute und Feuerschlucker für ein außergewöhnliches Spektakel. Zudem findet auf zwei Stockwerken des Neuen Rathauses ein Weihnachtsbastelmarkt statt. Über 100 Hobbykünstler bieten individuelle Geschenke an. Auf dem Marktplatz befindet sich die Engelspyramide; sie ist mit über 20 Metern Höhe eine der höchsten Weihnachtspyramiden Deutschlands. Eine Eisbahn rundet das attraktive Angebot des Weihnachtsmarktes ab.

Geplant ist der Besuch am Samstag, 9. Dezember. Abfahrt ist Deißlingen Mitte ist um 10.03 Uhr, in Pforzheim ist Ankunft um 13.07 Uhr. Von Pforzheim zurück geht es um 18.50 Uhr, Deißlingen Mitte wird um 21.03 Uhr erreicht.