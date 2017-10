Deißlingen Obolus für wertvollere Grundstücke

Die Aubert-Schule ist seit einigen Jahren integrativ tätig. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden daher vom Landkreis Zuschüsse für Kräfte bezahlt, die Schüler bei der Eingliederung unterstützend begleiten, um Schwächen zu überwinden. Nachdem ein stark hilfebedürftiges Kind an eine andere Schule gewechselt ist, wurde ein befristeter Arbeitsvertrag nicht mehr verlängert. Da jedoch weiterhin großer Bedarf an individueller Förderung, vor allem in der Eingangsstufe vorhanden sei, bittet die Schule, auf die eigentlich weggefallenen fünf Stunden pro Woche weiterhin zurückgreifen zu dürfen. Das bedeutet für die Gemeinde einen finanziellen Aufwand von 6500 Euro pro Jahr. Auf Vorschlag von Bernd Angst (SPD) wurde dem Wunsch stattgegeben mit der Maßgabe, dass es in einem Jahr einen Bericht der Integrationshelferin vor dem Gemeinderat gibt.

Dieser Tagesordnungspunkt gab am Ratstisch auch Anlass für eine grundsätzliche Diskussion zum Aufgabenkatalog der Institution Schule. Da machten es sich manche Eltern oftmals doch sehr einfach, indem lapidar Probleme auf die Schule abgewälzt würden, hieß es unisono. So bleibe vieles wieder bei den Kommunen vor Ort hängen, auch weil sich bei schwierigen Problemstellungen Eltern und andere Erziehungsberechtigte häufig nicht in eigentlich notwendiger Weise vor dem Jugend- und Sozialamt offenbaren wollten.

SPD-Sprecher Wolfgang Dongus meinte mit Schalk im Nacken, dass so einen Förderstunde vielleicht auch für uneinsichtige Eltern ganz schön nützlich sein könnte.