Deißlingen Lehrernotstand in Lauffener Schule?

Deißlingen-Lauffen. Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier berichtete über den derzeitigen Sachstand. Es habe ein Gespräch mit der Rektorin, Anja Ruf, stattgefunden. Diese habe mitgeteilt, dass eine Lehrerin an der Grundschule in Mutterschutz gehe, eine Lehrerin ihr Deputat kürzen werde und ein Lehrer dauerhaft krank sei. Außerdem herrsche in ländlichen Gebieten, also nicht nur in Lauffen, Lehrerknappheit.

Anja Ruf erwartet bis Ende Juli Antwort vom Schulamt. Sollte sie dann keine zusätzlichen Kräfte bekommen, könne man in den Fächern Sport, Religion oder Musik zwei Klassen zusammenlegen. Die Eltern wurden, so Karl-Heinz Maier, informiert. In einer Sondersitzung seien Unklarheiten beseitigt worden. Alexander Hirt von der SPD-Fraktion bestätigte, dass diese Sitzung stattgefunden habe (das Kind von Hirt geht in die erste Klasse). Er sei der Meinung, dass es derzeit ruhig sei nach anfänglichen Sorgen der Eltern.

Nur Abwarten ist für Jochen Schwarz zu wenig. Er möchte gerne, dass man mit dem Schulamt diesbezüglich Kontakt aufnimmt. "Nur still sein und abwarten, kann ich mir nicht vorstellen."