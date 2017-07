Deißlingen König in allen Ehren empfangen

Deißlingen-Lauffen (uf). Nach der Begrüßung durch Rektorin Anja Ruf legten die Jugendmusikanten des Musikvereins Lauffen unter der Leitung von Dirigent Gerhard Cazzanelli mit einer flotten Samba los. Sodann intonierten sie die Titelmelodie des Musicals König der Löwen. Gerhard Cazzanelli stellte Instrumente wie Trompete, Saxofon oder Oboe vor. Mit dem Stück "The best of Queen" und einer Zugabe zeigten die jungen Musiker ebenfalls ihr bereits beachtliches Können. Der Schulchor begeisterte die Besucher des Schulfestes ebenfalls mit afrikanischen Weisen. Die Schüler der Klassen eins und zwei zelebrierten indes mit viel Herzblut ein afrikanisches Schattentheater und einen Tanz. An diversen Stationen im Hof des Schulgeländes konnten Schüler und Besucher Geschick beweisen, ebenso beim Fertigen von Perlenketten. Kinderschminken wurde im Schulgebäude angeboten. Großes Interesse fand auch die Ausstellung, die im Rahmen des fleißigen Schaffens während der Projekttage zum Thema Afrika zusammengekommen war.

Nachmittags kam hoher Besuch zum Schulfest in Gestalt des leibhaftigen Königs Céphas Bansah aus Ghana. Durch die Beziehungen von Marita Zöphel war der Besuch möglich geworden. Bansah war 1970 im Rahmen eines internationalen Schüleraustauschs nach Limburgerhof gekommen. Daraus entwickelte sich eine Ausbildung zum Landmaschinen-Mechaniker bei der Firma Paul Schweitzer. Nach einer Weiterqualifizierung zum Landmaschinen-Mechaniker-Meister und zum Kraftfahrzeug-Meister baute er in Ludwigshafen-Mundenheim eine gut gehende Autowerkstatt auf.

Nach dem Tod seines Großvaters im Jahr 1987 waren sein Vater und sein Bruder Fridolin von einer Thronfolge ausgeschlossen, weil beide Linkshänder sind und beim Volk der Ewe die linke Hand als unrein gilt. Die Stammesältesten bestimmten daher Céphas zum König. Nach seiner Krönung am 16. April 1992 blieb der Herrscher in Ludwigshafen. In seiner Freizeit verwaltet er sein Volk per Fax und E-Mail. König Bansah fährt regelmäßig zu seinem Volk nach Ghana.