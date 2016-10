Deißlingen Jungmusiker auf rasanter Ausflugsfahrt

Die Jugendmusik Deißlingen besteht derzeit aus 38 Musikern, die sich neben dem Einzel- und Gruppenunterricht einmal wöchentlich zur Probe unter der Leitung von Robin Nikol treffen. Neben den wöchentlichen Proben gehören auch Freizeitaktivitäten und Ausflüge zu den gemeinsamen Unternehmungen.

In diesem Sinne sind 28 Kinder und Jugendliche sowie vier Begleiter am Freitagnachmittag in das Wochenende gestartet. Da ein Geburtstagskind mit dabei war, durfte der Kuchen nicht fehlen. Am Freitagabend stand nach dem Abendessen neben Gruppenspielen ein Kappenabend auf dem Programm. Bei der Wahl der originellsten Kopfbedeckung musste sich der blinkende Bauhelm nur knapp dem Elefanten geschlagen geben.

Nach einer kurzen Nacht ging es am Samstagmorgen in aller Frische zu einer schönen – für manche auch anstrengenden – Wanderung in der Umgebung.