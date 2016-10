Deißlingen Junge Künstler sind Feuer und Flamme

Niedereschach/Dauchingen/Deißlingen (alb). In Zusammenarbeit mit dem Zirkus "ZappZarap" aus Leverkusen endete das pädagogische Zirkusprojekt mit vier als grandios zu bezeichnenden Vorstellungen, in denen die mehr als 400 beteiligten Schüler als "Stars in der Manege" ihr Pu­blikum restlos begeisterten.

Rund 1500 Zuschauer besuchten die vier Vorstellungen im Zirkuszelt. Mit eingebunden in das Großprojekt waren neben den Schülern natürlich die Lehrer, das pädagogische Betreuungsteam der Schule sowie die beiden Schulfördervereine aus Niedereschach und Deißlingen.

Unter Auflösung sämtlicher Klassenverbände entwickelte sich die Projektwoche unter dem Motto "Kannst Du nicht war gestern" zu einem außergewöhnlichem Erlebnis für alle Beteiligten, egal ob Jung oder Alt, ob mit oder ohne Handicap. Was die Kinder dann in der Manege boten, riss das begeisterte Publikum zu Beifallsstürmen hin. Egal ob Akrobatik, Jonglage, Poi, Diabolo, Clowns, Kugellaufen, Seiltanz, Zauberei, Rope Skipping, Feuerspiele, Fakire, Leiter-Akrobatik, orientalischer Tanz, BMX oder Trapez: Jede Gruppe brillierte bei ihren Auftritten. Es herrschte unnachahmliche Zirkusatmosphäre. Vor und während der Vorstellungen sowie in den Pausen wurden die Besucher von Eltern und Mitgliedern der beiden Schulfördervereine zudem bewirtet.