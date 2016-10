Deißlingen Junge Künstler Feuer und Flamme

Deißlingen/Dauchingen/Niedereschach (alb). In Zusammenarbeit mit dem Zirkus "ZappZarap" aus Leverkusen endete das pädagogische Zirkusprojekt mit vier als grandios zu bezeichnenden Vorstellungen, in denen die mehr als 400 beteiligten Schüler als "Stars in der Manege" ihr Pu­blikum restlos begeisterten.

Rund 1500 Zuschauer besuchten die vier Vorstellungen im Zirkuszelt. Mit eingebunden in das Großprojekt waren neben den Schülern natürlich die Lehrer, das pädagogische Betreuungsteam der Schule sowie die beiden Schulfördervereine aus Niedereschach und Deißlingen. Das "ZappZarap-Team" war die ganze Woche sowie Freitag und Samstag während und nach den Vorstellungen im Zirkuszelt.

Spürbare Freude