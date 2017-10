Deißlingen Jubiläum wird mit einem großen musikalischen Abend gefeiert

Der Wunsch von jungen Sängern des gemischten Chores des Liederkranzes gab 1992 den Impuls dafür, sich Chorliteratur mit Jazz, Pop und Spirituals zu widmen und gesanglich zu interpretieren. Mit der Chorleiterin Marianne Brunner wurde im März 1992 mit zwölf Sängerinnen und Sängern die erste Probe durchgeführt. Mit dem kleinen Ensemble sollte vor allem ein jüngerer Personenkreis angesprochen werden. Der erste Auftritt des neu gegründeten Chores mit dem Namen "Neues Singen" gelang im September 1992 beim Wunschkonzert des Liederkranzes schon mal ganz gut. Der Chor entwickelte sich weiter und trat 1994 erstmals unter dem Namen Ensemble "Vox Tuselinga Deißlingen – Stimmen aus Deißlingen" – ins Rampenlicht. So war endgültig der Schritt gemacht für viele erfolgreiche Konzerte und Auftritte auch außerhalb Deißlingens. 2011 fand das erste eigenständige Vox-Konzert in Deißlingen statt.

Vier Chorleiter gaben in den bisher 25 Jahren die musikalische Richtung vor. Bekannte Musikstücke wie "Goodnight sweetheart it’s time to go", "I can tell the world", "Island in the sun", der Musical Hit "Little Shop of Horrers", "Abba", "Bohemian Rhapsody" von Queen, Mir im Süden, Hit the Road Jack, The Lion King, Bel Ami und Hello Mary Lou wurden erfolgreich zelebriert.

Natürlich wurde mit den 25 Sängern fürs Jubiläumskonzert ein ganz besonderes Programm arrangiert und einstudiert. So wollen die Stimmen aus Deißlingen mit bekannten Jazzstandards, traditionellen Spirituals und Gospels das Publikumn entzücken. Und auch Happy Jazz Singers sowie Chorus Mundi werden ihre Geburtstagsgrüße in besondere musikalische Schmankerl verpacken. Man darf sich also auf ein musikalisches Feuerwerk freuen. Beginn des Auftritts ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen.