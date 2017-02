Deißlingen Genauer Blick auf Hallenneubau

Nach diesem neuen gemeindlichen "Lichtblick" ging es zur zurzeit größten Baustelle Deißlingens. Bei der Mehrzweckhalle an der Aubert-Schule konnten sich die Räte von Architekt Uwe Bertsche aus erster Hand über den Stand der Dinge informieren. Demnach soll am 13. März der Glasaustausch im oberen Teil der Halle erfolgen. Wo eine Glasverbundwand war, entstehen die Geräteräume praktisch entgegengesetzt zur Anordnung in der alten Halle.

Viel wurde in den vergangenen Wochen im Inneren bewerkstelligt. Rohre und elektrische Leitungen wurden verlegt, der Sanitärbereich ist fast fertig, das neue Belüftungssystem wurde installiert und sieht seiner Vollendung entgegen. Da man voll im Zeitplan liegt, ist es gut, dass bei der anschließenden Sitzung im Hagestall zwei weitere Vergaben auf den Weg gebracht werden konnten. Den Zuschlag für den Gerüstbau erhält die Firma Jetter, Rosenfeld. Neun Firmen waren aufgefordert worden, ein Angebot abzugeben, lediglich drei Angebote gingen ein. Mit der Angebotssumme von 22 514 Euro liegt man knapp unter dem Planansatz.

Bei den Innenputzarbeiten blieb die günstigste Bieterin knapp 1000 Euro unter dem Planansatz. Hier bekam die Firma Mauch KG aus Dunningen den Zuschlag.

Beim Tagesordnungspunkt Baugesuche war die Einvernehmensbekundung am Ratstisch Formsache. Die Nachgenehmigung einer Dachgaube in der Bismarkstraße, der Bauantrag für den Ausbau eines Dachgeschosses im Bäumlesweg in Lauffen und der Errichtung eines Werkstattgebäudes mit Sozialräumen in der Dauchinger Straße in Deißlingen wurden ohne Beanstandungen genehmigt.

Zurzeit geht es nach den Worten von Ortsbaumeister Rainer Braun wieder an den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern, auch die Frühjahrsreinigung der Straßen steht wieder auf dem Programm. Die Straßenreinigung soll jedoch dieses Jahr von einem anderen Unternehmen geleistet werden, weil man von der Leistungsfähigkeit der Gerätschaften des ortsansässigen Partners nicht mehr besonders überzeugt ist. Nun will man in Kooperation mit der Stadt Rottweil versuchsweise auf deren Maschinenpark zugreifen und weitere Erfahrungen sammeln. Dies wohl auch in der Hoffnung, dass der ortsansässige Anbieter diese Zeichen erkennt und vielleicht doch bald modernere und leistungsfähigere Maschinen auf den Markt bringt.

Wolfgang Dongus (SPD) erkundigte sich nach dem Stand der Planung für einen Skater-Park. Ralf Ulbrich verwies diesbezüglich auf eine Kontaktaufnahme mit dem Rottweiler Landschaftsarchitekten Harald-Armin Sailer, um genauer zu eruieren, wie ein solcher Park aussehen könnte.

Siegfried Vosseler (SPD) brachte gegenüber der Verwaltung erneut die Anregung ins Spiel, Wasserhydranten im Gemeindebereich wieder mal bunt bemalen zu lassen. Vor Jahren seien die Zapfsäulen der Feuerwehr durch Schul- und Kindergartenkinder bearbeitet worden. Auch diese könnten neue Farbe vertragen. Bürgermeister Ulbrich will sich zu der Idee mit Schule und Kindergarten in Verbindung setzen.

Sehr erfreut zeigten sich die Räte über eine Dauerleihgabe des Deißlinger Künstlers Arben Ferhati. Die großformatige Arbeit mit zwei Deißlinger Hageverwürgern soll in Kürze seinen Platz im Hagestall finden.