Deißlingen "Flutschfinger" bereichert

Deißlingen (shr). Mit seiner Installationskunst macht Christian Herr im Lehrschwimmbecken der Aubert-Schule auf sein Schaffen aufmerksam. In einem offenen Brief hatte sich der 46-Jährige in der Gemeinde ins Gespräch gebracht, zu seinen Ambitionen für ein künstlerisches Schaffen auf Deißlinger Gebiet. Nachdem überall in Deißlingen Kunstwerke installiert würden, wie zum Beispiel auch das "Deißlinger Brüstle" bei der Auffahrt zur B 27 in der Bahnhofstraße, gebe es doch sicher auch für die Einbringung seiner Talente Ideen. Bürgermeister Ralf Ulbrich machte daraufhin Herr die künstlerischen Gestaltung des Lehrschwimmbeckens schmackhaft. Wasserfest und kinderfreundlich habe das Vorhaben umgesetzt werden sollen. "Deshalb bin ich auf die Idee mit den Luftmatratzen gekommen", betont der gelernte Gipser, der in Villingen-Schwenningen geboren und in Deißlingen aufgewachsen ist. Bereits früh habe sich das Interesse für die Kunst entwickelt. Pop-Art verbunden mit Konzept- und Installationskunst sei sein Metier.