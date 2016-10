Deißlingen Feuer bedroht Mensch und Werkstatt

Deißlingen (shr). Die Übungsannahme sah für die angehenden Feuerwehrleute wie folgt aus: Bei Schweißarbeiten beim Autohaus Roth in der Schwarzwaldstraße ist das Fahrzeug in Brand geraten. Schnell greift das offene Feuer auf die ganze Werkstatt über. Vier Verletzte müssen geborgen und erstversorgt werden. Und das Feuer muss natürlich auch bekämpft werden.

Mit zwei Feuerwehrfahrzeugen rückte der Nachwuchs an, zum einen mit dem LF 8/6 und zum anderen mit dem LF 16 TS. Schnell hatten die jungen Feuerwehrjungs und -mädels die Schläuche verlegt. Zum einen geschah dies über einen Hydranten, die andere Schlauchleitung wurde vom LF 16 TS verlegt. Zeitgleich ging eine andere Gruppe an die Bergung der Verletzten. Diese wurden in Sicherheit gebracht und erstversorgt.

Schnell war schließlich das Feuer unter Kontrolle und gelöscht. Es klappte alles wie am Schnürchen; die Jugendleiter Mathias Pilz und Randolph Walz waren sichtlich stolz auf ihre Truppe.