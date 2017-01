Deißlingen Es wird wieder laut

Deißlingen-Lauffen. Die Narrenzunft Lauffen sorgt an den nächsten beiden Wochenenden für ordentlich Krach. Am Samstag, 28. Januar, veranstalten die Narren den Klepfertreff. Am Samstag drauf, 4. Februar, findet der zweite Lofiener Peitschwettbewerb statt. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 14 Uhr am Kröpferstüble.