Deißlingen Das Ökopunktekonto füllt sich

Schulsituation entspannt

Die noch vor den Ferien recht angespannte Situation an der Grundschule Lauffen hat sich deutlich entschärft. Rektorin Anja Ruf berichtete den Ortschaftsräten über die aktuelle Lage. Man habe eine neue Lehrerin bekommen. Somit sei die Lehrsituation im Bereich der Hauptfächer sehr entspannt geworden. Lediglich beim Sportunterricht würden zwei Klassen zusammengelegt.

Zaun für Spielplatz

Ortsbaumeister Rainer Braun informierte die Räte über die zukünftigen Gehweg- und Straßensanierungen. So werde die Friedenstraße (der Belag wurde bereits abgefräst) und die Straße "vor Lau" in die Sanierungsmaßnahmen aufgenommen. Max Hugger vom Ortsbauamt informierte die Räte über den aktuellen Stand des Spielplatzes in der Neckaraue. Dieser werde zum Schutz der Kinder eine etwa ein Meter hohe Umzäunung erhalten, denn der Neckar-Kanal ist in unmittelbarer Nähe.

Überwachung fürs Rathaus

Vorbereitet wurde von den Räten auch die Wunschliste für den neuen Haushalt. So sollen etwa 8600 Euro für den Einbruchschutz mit Videoüberwachung des Rathauses in Lauffen eingestellt werden. Für die Dachsanierung des Stuhllagers der Turn-und Festhalle in Lauffen werden 40 000 Euro benötigt. Für die Grundschule sollen 25 600 Euro zur Verfügung gestellte werden. Auch die Duschen in der Alten Halle sollen wieder erneuert und instand gesetzt werden. Benötigt werden hierzu 40 000 Euro. Insgesamt sind 168 000 Euro auf der Wunschliste des Ortschaftsrates für den kommenden Haushalt der Gesamtgemeinde.