Deißlingen Das günstige Einkaufen dient gutem Zweck

Wie jedes Mal war jede Menge los. Normalerweise wird der Basar immer abwechselnd in Lauffen und Deißlingen abgehalten. Zweimal im Jahr findet die Veranstaltung statt, im Frühjahr und im Herbst. Doch wegen der Hallensanierung in Deißlingen wurden die Basare alle nach Lauffen verlegt. Jener im kommenden Herbst ebenso. Dieser findet am 23. September statt.

Dieses Mal gab es von Barbie-Puppen über Kindersitze fürs Auto, Umstandsmode bis hin zu den Sommerkleidern vieles zu bestaunen und zu kaufen. Auch Kaffee und Kuchen, um sich zu stärken, wurden serviert. Die Kinder konnten sich beim Schminken mit tollen Motiven herausputzen lassen. Der Erlös das Basars geht an das Kinderhospiz nach Schwenningen. Das Ziel des Kinder- und Jugendhospiz’ "Sternschnuppe" ist, Familien mit unheilbaren, schwerstkranken und behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit seinem Betreuungsangebot zu entlasten. Mit Kurzzeitpflegeplätzen, Dauerpflege, Vollzeitpflege, Verhinderungspflege und Tagespflege sollen Eltern und Geschwisterkinder eine Auszeit vom Pflegealltag ermöglicht werden.

Das Kinder- und Jugendhospiz sieht vor, diesen Familien Freiräume zu schaffen, damit sie Kraft tanken können, um den Weg weiter gemeinsam gestärkt gehen zu können. Dieses Krafttanken soll ein Auseinanderbrechen der Familien verhindern und Möglichkeit eröffnen, das eigene Leben wieder neu zu betrachten und zu leben.