Deißlingen Daran könnte man sich richtig gewöhnen

Eltern holten die Kinder morgens zu Fuß an festgelegten "Haltestellen" ab und begleiteten die Gruppe als "Geh-Gemeinschaft" zur Schule. Der Schulweg solle für die Schulkinder wieder zum Erlebnis werden, statt immer schnöde mit dem Eltern-Taxi herumkutschiert zu werden, sagt Ekkehard Hausen vom VCD. Wenn man sich in aktiver Weise vor Schulbeginn frische Luft um die Nase wehen lasse, sei die Konzentration im Unterricht auch wesentlich besser. Haßler verweist auch darauf, dass das reduzierte Verkehrsaufkommen während der Aktion als sehr wohltuend empfunden worden sei. Sonst parkten die Eltern auf dem engen Schulhofparkplatz nicht selten ziemlich abenteuerlich.

Durch die neue Erfahrung hätten die Kinder auch gelernt, Entfernungen und die Geschwindigkeit von Autos besser einzuschätzen und mit gefährlichen Stellen im Verkehr umzugehen.

Die Verkehrsexperten des VCD gaben auch zu bedenken: Die gefühlte Sicherheit im Auto von Mama oder Papa sei oft eine trügerische. Fast 50 Prozent aller im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder kämen als Mitfahrer in einem Pkw zu Tode. Hausen verweist darauf, dass dem VCD das Thema zu Fuß zur Schule besonders wichtig ist. Der Club habe das Projekt, das in den 1980er Jahren in Australien in die Welt gesetzt wurde und in den 1990er Jahren in England großen Zuspruch fand, in Deutschland bekannt gemacht.