Deißlingen Bestes Wetter beim Country-Open-Air

Zum Deißlinger Country-Open-Air gehören auch die Trucks. So ist es wieder gelungen, schöne und sehenswerte Lastwagen in den Bärengarten zu bekommen. Vom komplett bemalten alten Mercedes SK über die neuesten Actros und MAN bis zum neuesten V8 Scania gabt es viel zu bestaunen. Viele der Trucks waren aufwendig und fantasievoll lackiert. Als es dunkel wurde, zeigten die Trucks auch, was noch in ihnen steckt. Die Prachtstücke präsentieren sich hell beleuchtet.

Es gab auch in diesem Jahr etwas Neues. Wer Lust und Laune hatte, konnte sich zum Wettbewerb "Wer wird Deißlingens schönstes Cowgirl, Cowboy oder Westernpaar" anmelden. Eine Jury kürte dann die schönsten.

Wie in den Jahren zuvor wird der Reinerlös des Country-Open-Airs gespendet. So geht der Erlös auch in diesem Jahr wieder an die Kinderkrebsklinik Katharinenhöhe in Schönwald. Das Deißlinger Country-Open-Air war somit nicht nur ein Genuss für Auge, Ohr und das leibliche Wohl, sondern auch eine gute Tat.