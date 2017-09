Deißlingen Besserung in Aussicht

Dem Bauausschuss sei zugetragen worden, dass sich zu wenig um die Gehwege gekümmert werde, berichtete ein Mitglied am Dienstag. Dementsprechend wurde gleich ein marodes Exemplar in der Straße "Vor Lau" in Augenschein genommen. Bürgermeister Ralf Ulbrich bestätigte, dass dort Handlungsbedarf bestehe. Die Verwaltung will das Teilstück in den Haushalt für 2018 aufnehmen. Wie Hauptamtsleiter Malte Kaupp erläutert, werden dort im kommenden Jahr größere Maßnahmen anfallen.

In den kommenden Jahren werde sicherlich auch an manch anderer Stellen saniert, kündigte Ulbrich an. Dabei sei angedacht, künftig stärker in pflegeleichteres Pflaster zu investieren.

Er vertraue darauf, dass zusätzlich zu den regelmäßigen Kontrollen der Wege durch das Bauamt auch Einwohner auf besonders marode Gehwege hinweisen. Dann befasse sich die Verwaltung damit.