Deißlingen "Am Kanal" in Lauffen läuft alles nach Plan

Im vergangenen Oktober hatte der Deißlinger Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst. In der jüngsten Sitzung des Gremiums berichtete André Leopold vom Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro nun von den Ergebnissen aus der frühen Anhörungsphase. "Von der Öffentlichkeit kamen keine Anregungen beziehungsweise Einwendungen", erklärte er. Die Behörden dagegen haben sich geäußert: So machte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) darauf aufmerksam, dass sich das geplante Gebiet in unmittelbarer Nähe des Überschwemmungsgebiets "Neckar" befinde. Darin allerdings sieht die Verwaltung kein Problem.

Zudem erklärte das RP, das Plangebiet liege offenbar innerhalb der Bergbauberechtigung "Wilhelmshall bei Rottenmünster". Gleichzeitig heißt es, eine Solegewinnung habe bisher weder stattgefunden, noch sei sie geplant. Auch das ist also kein Pro­blem für den Bebauungsplan. Ähnlich verhielt es sich mit den übrigen Anmerkungen – etwa, dass auf den nötigen Abstand zur Bundesstraße hingewiesen wird. Das gilt indes auch für die Bäume, die entlang eines späteren Neubaus und des weiteren Grundstücks gepflanzt werden sollen.

Darüber stolperte Rat Dietmar Kargoll: Denn für "Hochstämme" gilt ein Mindestabstand zur Bundesstraße. Wird der unterschritten, müssen Fahrbahn und Pflanzen durch Leitplanken getrennt werden. Die Kosten trägt laut André Leopold das Unternehmen. "Und die Firma Dorn weiß das und hat es akzeptiert?", fragte Kargoll nach. Er erhielt ein Ja zur Antwort.