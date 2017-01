Dauchingen Viel Platz für neue Dauchinger Bürger

Dauchingen. Nebenbei verändert der Ort spürbar sein Antlitz: Gleich mehrere größere Bauten dominieren nun Standorte an markanten Stellen. An den Hauptdurchgangsstraßen sind stattliche Mehrfamilienhäuser entstanden: Das Gelände des alten Vogtshauses gegenüber dem Löwen in der Vorderen Straße wird 13 Wohnungen beherbergen – erste Fenster sind eingesetzt.

Im weiteren Verlauf an der Niedereschacher Straße sind auf der jahrelangen Brache, die zwischenzeitlich von einem Unternehmen sogar als Aushubdeponie genutzt worden war, zwei Häuser mit zusammen 16 Wohnungen entstanden. Hier hat die Firma Pro Immobilien aus Schwenningen investiert.

In diesem Teil des Ortes wird es durch die Anlegung eines Kreisverkehrs zu weiteren Änderungen im Erscheinungsbild kommen. An der Villinger Straße/Neuen Straße wird das Mehrfamilienhaus, im Volksmund als "Wohnen an der Mauer" tituliert, mit neun Wohnungen bereits bezogen. Dort ergibt sich durch die Bebauung einer Freifläche spürbare Nachverdichtung innerorts – allerdings auch neuer Raum durch den Abriss eines alten Hauses.