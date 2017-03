Dauchingen Suche nach Vereinsheim

Vorsitzender Christian Andris sprach deshalb auch von einer "emotionalen Hauptversammlung". Wie auch immer: Der Dart-Club Dauchingen hat seit Jahresbeginn eine neue Heimat gefunden im "Niners" in der Vockenhauser Straße in Villingen. Sportlicher Leiter Steffen Hübner warb um Verständnis, dass derzeit nicht alle, die spielen wollen, bei Punktspielen eingesetzt werden können, weil nicht genügend Spiele organisiert werden können. Hübner wandte sich an Bürgermeister Torben Dorn mit der Bitte, an einer Lösung für die Vereinsräumlichkeiten mitzuarbeiten. "Die einzige Lösung, die uns dauerhaft weiterbringt und das Bestehen unseres Vereins auf Dauer sichert, sind Vereinsräumlichkeiten, die von der Gemeinde gestellt werden, so wie es auch anderen Vereinen ermöglicht wird."