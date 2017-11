Dauchingen Ministranten beweisen Kreativität

Dauchingen. Natürlich alles selber gebastelt, unterstützt durch ihre Eltern, hatten sie Adventskränze, selbst zusammengestellte Backmischungen im Glas, Tee-Adventskalender oder nette Engel aus Papier von ausgedienten Gotteslobblättern gefaltet, im Angebot. Auch für die Entschleunigung in dieser hektischen Vorweihnachtszeit hatten die Minis etwas ganz Besonderes, nämlich "15 Minuten Weihnachten" in eine kleine Überraschungstüte gepackt.

Doch die Dauchinger Minis denken jetzt schon über den Advent und die kommende Weihnachtszeit hinaus. Und so sammelten sie schon ein halbes Jahr zuvor von Dauchinger Bürgern Koch- und Backrezepte, die sie zu einem aufschlussreichen Rezeptbuch zusammenbanden. 100 Exemplare wurden gedruckt und die Hälfte davon ist bereits verkauft. Nun hoffen sie, den Rest am Dauchinger Weihnachtsmarkt unter die koch- und backfreudigen Menschen zu bringen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Rezeptbuches möchten die Ministranten ihre Romwallfahrt 2018 finanzieren. Wer keine Gelegenheit hat, zum Dauchinger Weihnachtsmarkt am 1. Dezember auf den Schulhof zu kommen, hat die Möglichkeit, dieses etwas andere Kochbuch bei Anette Wangler und Andrea Laqua zu kaufen. Weiterhin liegt in der Kirche eine Bestellliste aus.