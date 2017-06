Dauchingen Keine Langeweile in den Ferien

Den Auftakt des Kinderferienprogramms stellen die Tennis Open des TC Dauchingen am Freitag, 28. Juli, dar. Neben bewährten Angeboten wie Geocaching, Ausflügen zu Tierhöfen, Bergwerken, Barfußparks oder anderen Zielen in der Umgebung gibt es wieder eine Reihe neuer Attraktionen. So bietet der Gymnastik- und Sportverein am Dienstag, 1. August, an, mit einem professionellem Lehrer in die Welt der afrikanischen Trommeln einzutauchen. Der Krankenpflegeverein fährt am Donnerstag, 10. August, nach Sumpfohren in die Käserei "Frombaar". Hoch hinaus geht es am Mittwoch, 30. August, dann lädt der Kirchenchor die Kinder zur Besichtigung der Orgel und des Kirchturms ein. Finale und Abschluss bildet die Party der Waldhexen am 8. September. Das vollständige Programm liegt in Geschäften, Schule und Familienzentrum aus.