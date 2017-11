Dauchingen Hintervillinger Sängertreffen passé

Johannes Nitsche, Vorsitzender der Dauchinger Eintracht, erinnerte in seiner Begrüßung an den Urheber dieser Treffen, Hans Schleicher, einst langjähriger Vorsitzender des MGV Weilersbach. Natürlich habe sich in den 60 Jahren in den Gesangvereinen einiges getan, und so suche man heute vergeblich einige Vereine, die einst zum Kreis der großen Sangesschar gehörten. Zu ihnen gehören die Chöre aus Mönchweiler, Oberkirnach, Schabenhausen, Erdmannsweiler und der Volkschor Freundschaft Villingen.

Die Freunde des Chorgesanges dürften aber weiterhin mit Gemeinschaftskonzerten rechnen, so Nitsche. Es wurde bereits ein neues Kind aus der Taufe gehoben, das sich "Villinger Kreis" nennt. So werden künftig ähnliche Veranstaltungen mit wechselnden Teilnehmern angeboten. Im Wesentlichen sind dies Chöre unterschiedlicher Ausrichtung aus Villingen, Brigachtal, Tannheim sowie auch die bisherigen Hintervillinger Vereine wie der Liederkranz Weilersbach, die Eintracht Niedereschach, die Chorgemeinschaft Dauchingen/Gunningen und der Frohsinn Obereschach.

Besonders an diesem Chorabend war, dass die Männer unter sich blieben. Der sonst für gewöhnlich teilnehmende Frauenchor aus Burgberg befinde sich in einer "Findungsphase", so die Information von Johannes Nitsche.