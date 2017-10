Dauchingen Großer Umzug krönt Kreiserntedankfest

Unter dem Motto "Trend trifft Tradition" haben die Landjugendgruppen aus der Region ihre Wagen speziell für diesen Tag aufwendig gestaltet und dem Publikum präsentiert. Dieses würdigte die teils wochenlange Arbeit mit viel Applaus und staunenden Blicken.

Der schönste Wagen wurde prämiert: die Landjugend Brigach, die ihren Wagen ganz nach dem Motto "Misch dir deine Trendition" mit Getreide und frischem Obst und Gemüse dekorierte ging an diesem Abend als Sieger nach Hause. Zweiter wurde die Landjugend Weiler mit dem Thema "Mit Volldampf durchs Land, eine Reise mit vielen Haltestellen". auf Platz drei landete die Landjugend Bräunlingen mit "Alte Melodien neu entdecken". Die Veranstalter der Landjugend Dauchingen führten den Umzug am Sonntag mit der großen Erntekrone an, begleitet von Festreitern und der Musikkapelle Dauchingen.

Es folgten 41 Gruppen, darunter Musik- und Trachtenvereine, altertümliche Fahrzeuge und die Landjugendgruppen, die neben den Wagen auch Schilder gestalteten, die sie passend zum Motto präsentierten. Auch dieser Sonntag war also ein voller Erfolg für die Dauchinger Landjugend, die sich schon über einen sehr gut besuchten Samstag mit Fassanstich und Oldtimervorführungen am Nachmittag freute. Mehr als 2000 Gäste begrüßten sie abends im Festzelt zur Party mit der Band Shark.