Dauchingen Entwurf: Keine Neuverschuldung und Steuererhöhungen geplant

Da die Gemeinde diesen Zins und die Tilgung aber durch die Mieteinnahmen des Löwen deckt, handelt es sich um Schulden, die die finanzielle Handlungsfähigkeit nicht einschränken. Die Gesamt-Verschuldung, also die des Haushalts und des Löwen zusammen, soll in 2017 auf etwa 3,6 Millionen Euro sinken, wobei der Hauptteil dieser Summe auf die Finanzierung der Wohnanlage Löwen fällt. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 1,344 Millionen Euro. Damit liegt man in etwa in Höhe der Zuführung von 2014 und 2015.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 640 150 Euro, aus Grundstücksverkäufen erwartet die Gemeinde 290 000 Euro. Die sich noch ergebende Lücke soll durch die Entnahme aus der Rücklage geschlossen werden.

Wichtige Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung bilden einerseits die Schlüsselzuweisungen vom Land, andererseits die Abgabe an den Kreis, die so genannte Kreisumlage.

Beide Werte kann die Gemeinde nicht beeinflussen. Bei der Kreisumlage rechnet Kämmerer Stefan Reiser mit einer Erhöhung um etwa 87 000 auf 1,389 Millionen Euro. Das wäre die höchste Zahlung nach 2012, als man 1,5 Millionen Euro abführen musste.

Gleichzeitig steigen die Schlüsselzuweisungen, also das Geld, das die Gemeinde vom Land pro Einwohner erhält. Für 2017 gibt es einen so genannten Grundkopfbetrag in Höhe von 1242 Euro. Dieser Satz ist seit 2011 beträchtlich gestiegen, seinerzeit gab es lediglich 921 Euro pro Einwohner. Hinzu kommt die kommunale Investitionspauschale je Einwohner, sie sinkt in 2017 allerdings um 9,50 Euro auf 72 Euro pro Kopf.

Anhand dieser Zahlen wird auch deutlich, warum es so wichtig ist, die Binnenverdichtung etwa durch den Bau von Mehrfamilienhäusern und die Aktivierung leer stehender Häuser voranzutreiben und die Einwohnerzahl mindestens stabil zu halten.