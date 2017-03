Dauchingen Eine Schule für die ärmsten Kinder

Hanna Zimny war eigens zum Fastenessen nach Dauchingen gekommen, um in Wort und Bild über ihren Einsatz in Nepal zu berichten. Als Volontärin arbeitete sie mit den Kindern und erzählte begeistert, was sie erlebt hat. Das nepalesische Gericht, das den Besuchern serviert wurde, bekommen die Jungen und Mädchen in Nepal drei Mal am Tag, weil der Speiseplan nicht so abwechslungsreich ist wie in Deutschland, erklärte Hanna Zimny. Kukhurako Kari/Tarkari, bestehend aus Hähnchenfleisch, Reis und Linsen, mundete den Gästen des Fastenessens hervorragend. Auch das Angebot an leckeren Kuchen wurde gut angenommen.