Dauchingen Carl Valentin baut im Gewerbegebiet Riesenburg

Dauchingen. Das Unternehmen ist aktuell an der Neckarstraße sowie im Mühlhauser Gewerbegebiet In der Lache tätig. "Den Standort in der Lache geben wir auf", bestätigte Geschäftsführer Erwin Tisler. Grund für den Umzug ist das Wachstum des Unternehmens, das am bisherigen Standort nicht mehr möglich ist, da keine Platzreserven vorhanden sind. So entstand der Entschluss, einen Neubau zu errichten.

Natürlich habe die Stadt VS dem Unternehmen einen Platz im Gebiet "Salzgrube" angeboten, man habe sich nach einer Abwägung aber für Dauchingen entschieden, so Tisler, weil die Grundstückspreise spürbar niedriger liegen und die Anbindung an den verbleibenden Standort in der Neckarstraße günstiger sei. Außerdem verspricht sich Tisler vom neuen Standort mehr Aufmerksamkeit, da das Gebäude und eine anzubringende Werbung von der Bundesstraße aus gut sichtbar sei – ein Vorteil, den die Salzgrube allenfalls nach Bau der Querspange der Bundesstraße bieten könne. Für das Oberzentrum gibt es aber dennoch eine gute Nachricht: Der Firmensitz, der derzeit noch offiziell in Überlingen angesiedelt ist – dort wohnt eine Gesellschafterin aus der Familie Valentin – soll 2018 nach Schwenningen verlegt werden. Die Pläne für den Neubau in Dauchingen werden derzeit erarbeitet, der Bauantrag steht kurz bevor, und je nach Witterung soll im Frühjahr 2018 gebaut werden.

Geplant ist, den Etikettierdruck und Service nach Dauchingen zu verlagern. Das wird in einem ersten Schritt zwölf bis 15 Arbeitsplätze bedeuten, sagte Tisler.