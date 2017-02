Dauchingen Bei Narren in Dauchingen geht’s rund

Vor der Zunftstube wird das Narrengericht tagen. Angeklagter ist Bürgermeister Torben Dorn. Mit dem Kappenabend mit Schunkeln und Livemusik in der Zunftstube klingt der Abend aus. Zum Essen bieten die Teufel die beliebte Kuttelsupp’ an. In der Zunftstube ist an diesem Tag rauchfrei. Barbetrieb wird über der Zunftstube in der Teufelsbar angeboten.

Am Fasnet-Freitig steigt ab 19.31 Uhr der Bürgerball in der Festhalle. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Fasnet-Samschtig steht im Zeichen des Besuchs beim Hansel-Sprung und Narrenbaumstellen bei den Narrenfreunden von der NZ Schwenningen. Am Fasnet-Sunntig nehmen die Teufel um 14 Uhr am großen Umzug in Schwenningen teil. Am Fasnet-Mendig schließlich sind die Teufel beim Umzug in Weilersbach.

Zum 22. Geburtstag besuchen sie die Epfelschittler in der Nachbarschaft. Ebenfalls in die Nachbarschaft geht es am Fasnet-Zieschtig, und zwar zum Umzug nach Deißlingen. Im Anschluss findet das Spaghetti-Essen in der Zunftstube statt. Am Abend erfolgt schließlich ab 18 Uhr die Gaststättenauszeichnung in den Dauchinger Wirtschaften durch Zunftmeister Volker Ositschan, für 20 Uhr ist das Fasnetverbrennen und die Schlüsselrückgabe am Rathaus terminiert.

Der Narrenbaum wird schließlich gefällt, anschließend startet die Narrenbaumverlosung an der Zunftstube, die in das Abschlussfest in der Zunftstube übergehen wird. Am Aschermittwoch findet das Schneckenessen im Landgasthof Ritter statt.