Dauchingen (spr). Die Dünnschichtasphaltsanierung mehrerer Ortsstraßen ist nun abgeschlossen. Durch den speziellen Belag konnten die meisten vorhandenen Risse geschlossen werden. Das Befahren mit den Fahrzeugen verfestigt die Deckschicht. "Allerdings werden einzelne Risse wieder auftreten, da die Ursache hierfür im Unterbau liegt, wo keine Sanierungsmaßnahmen erfolgten", sagte Sachbearbeiter Gerhard Stier während der jüngsten Ratssitzung in Dauchingen. In Absprache mit der bauausführenden Firma und dem beratenden Ingenieurbüro seien für das nächste Jahre entsprechende Fugenausbesserungen in den sanierten Straßenzügen einzuplanen.