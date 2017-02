Dauchingen Anfang Mai beginnen die Arbeiten

Dauchingen. Etwa 30 Bürger wollten wissen, was in den geplanten sechs Monaten Bauzeit auf sie zu kommt und was dort, an der Kreuzung Niedereschacher Straße, Daimlerstraße, Schwarzwälder Straße eigentlich entsteht. Mit Rainer Christ von BIT-Ingenieure aus Villingen, die mit der Planung und Durchführung der etwa eine halbe Million Euro teuren Baumaßnahme beauftragt sind, war der Planer eingeladen worden. Er erläuterte die einzelnen Bauabschnitte und informierte ausführlich über die zu erwartenden Behinderungen während der Bauzeit.

In drei Phasen müsse man die Maßnahme fertigstellen, so Christ, da sich eine Vollsperrung der Landesstraße nicht umsetzen lasse. Beginn der Baumaßnahmen wird Anfang Mai sein und man werde im ersten Teilabschnitt, mit einer Bauzeit von etwa zweieinhalb Monaten die Achse an der Niedereschacher-/ Schwarzwälder Straße fertigstellen. In den darauf folgenden zwei Monaten wird die Abzweigung ins Industriegebiet gebaut und im letzten, dann mit eineinhalb Monaten, kürzesten Bauabschnitt, geht es von der Daimlerstraße rechts herum in Richtung Niedereschach.

Wenn er bisher von Fertigstellung spreche, dann sei die letzte Deckschicht, der eigentliche Straßenbelag, noch nicht dabei, erklärte der Planer Christ. Um diese Schicht aufbringen zu können, müsse man an einem Samstag eine Vollsperrung einrichten, die für die notwendige Abkühlphase bis in den Sonntag hinein reichen wird. Die für diesen Zeitraum betroffenen Anlieger im Industriegebiet sollten sich rechtzeitig darauf einstellen, hieß es. Bis es so weit ist, sei allerdings auch schon mit baubedingten Behinderungen zu rechnen, wenn im Zuge der Baumaßnahme auch die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen aller Kategorien verlegt und teilweise erneuert werden müssen.