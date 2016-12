Calw Zusammen haben sie der Stadt Hunderte Jahre die Treue gehalten

"Früher waren die Hauptaufgaben das Bespielen und Aufbewahren der Kinder, heute stehen pädagogische Konzepte im Vordergrund, die eine frühkindliche Bildung mit allen Facetten vorsehen", erläuterte Eggert die Anforderungen an eine Erzieherin, wie Bernhardt sie erfüllt. Im Kindergarten in der Schulstraße sei sie die gute Seele.

An Edith Plasa kommt indes niemand vorbei, der mit dem Oberbürgermeister sprechen will. "Sie überwacht alle Schritte und schreitet ein, falls ich ohne erkennbaren Termin das Büro verlassen will", schmunzelte Eggert, zumal so verhindert werde, dass er sich bei Absprachen zeitlich irre. Er ist der fünfte Oberbürgermeister, der sich auf ihre Koordinierungen verlassen kann. "Sämtliche Oberbürgermeister haben die herausragenden Leistungen von ihr gewürdigt", unterstrich Eggert. Die Sekretärin sei zuverlässig und vertrauenswürdig.

Auch Wilma Schmid, Leiterin der Personalabteilung, ist seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst. Nach ihrer Zeit bei der Bundeswehrverwaltung wechselte sie 1991 in die Stadtverwaltung, wo sie acht Jahre später die Leitung der Personalabteilung übernahm. "Mit über 20 Millionen Euro hat der Personaletat im Verwaltungshaushalt das größte Volumen und wird hauptsächlich von ihr berechnet", sagte Eggert. Dieser Etat koste jährliche Überzeugungsarbeit gegenüber dem Gemeinderat. Außerdem würdigte er das 25-jährige Jubiläum im öffentlichen Dienst von Rolf Haug, Renate Laich-Knausenberger, Beate Messerschmidt, Beate Niethammer, Claudia Rink, Martin Simon, Johannes Spyrka und Christina Wirth.

"Bei Ehrungen ist man sehr belastbar, aber ich will mich auch mal bedanken für die Unterstützung über alle Jahre, bei dem auch mein Eigensinn sicher nicht immer einfach war", sagte Dieter Haag im Kreis der ehemaligen Kollegen. Ebenso wie Haags Ehefrau Ursula – die 30 Jahre lang für die Stadt tätig war – wurden er selbst, Thomas Kern, Heidemarie Kirchherr und Brigitte Korsch bei dieser Gelegenheit verabschiedet.