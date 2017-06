Calw Wohngemeinschaft nicht mit Stadt

Das wurde, bei allem Verständnis für das Anliegen, in der Sitzung des Calwer Gemeinderats, am Donnerstagabend betont. Die Verwaltung zog ihren Antrag, dem Wunsch des Vereins auf finanzielle Förderung nicht zu entsprechen, zwar zurück. In der Diskussion wurde aber deutlich gemacht, dass es nicht die Aufgabe einer Kommune sein kann, hier einzuspringen. Und das nicht nur wegen der finanziellen Situation speziell von Calw. "Hier ist insgesamt der Staat gefordert", wurde quer durch die Fraktionen gesagt.

Etwas viel

Es wäre aber auch etwas viel gewesen, was die Stadt nach den Vorstellungen des Vereins hätte ausgeben sollen. Nämlich die ganzen Investitionskosten für Kauf und Umbau eines passenden Gebäudes in Höhe von fast 900 000 Euro. "Nur so könnten wir uns auf die fachgerechte Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen konzentrieren", erläuterte Vereinsvorsitzende Brigitte Schneider.