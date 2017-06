Calw Wege zu einem stressfreien Familienleben finden

Calw. Das Elternsein empfinden viele Menschen als die schönste Aufgabe in ihrem Leben. Es gibt aber auch Tage, an denen Mütter und Väter überfordert sind, sich unsicher fühlen, an sich selbst zweifeln, schlicht einfach nicht mehr weiter wissen. Zum Beispiel, wenn Geschwister sich ständig in den Haaren liegen, die 13-jährige pubertierende Tochter mal wieder keine Lust auf Schule hat und sich weigert, ihre Hausaufgaben zu erledigen oder der Sohn bis spät nachts vor dem PC sitzt, chattet und mit den Eltern scheinbar gar nichts mehr zu tun haben will.