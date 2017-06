Calw Vorsicht vor Ekel-Spannern im Schwimmbad

Im Freibad Stammheim gibt es an sich eine klare Regelung in der Badeordnung: Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren Einwilligung ist nicht gestattet, heißt es dort. Obwohl es bislang zu keinen einschlägigen Zwischenfällen gekommen ist, sind beispielsweise die Reinigungskräfte angewiesen, zu melden, wenn sie Auffälligkeiten in den Umkleidekabinen feststellen, berichtet Daniel Vetter, Betriebsleiter im Freibad Stammheim.

Apropos barbusige Frauen: Die dürfte man in Calw kaum vor die Linse bekommen. Vetter hat in den 15 Jahren, in denen er im Bad tätig ist, noch keine gesehen. Ist Oben-ohne-Baden in Stammheim überhaupt erlaubt? Die Badeordnung ist da nicht eindeutig. "Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft", heißt es in Paragraf fünf, Absatz eins. Und Paragraf sieben, Absatz zwei schreibt vor: der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in üblicher Badekleidung ohne Taschen gestattet." Vetter jedenfalls ist für eine strenge Auslegung. Er würde im Fall des Falles einschreiten, insbesondere, wenn sich andere Badegäste beschweren sollten.