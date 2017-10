Calw Vorreiter mit der Sozialberatung

Bei aller Vielseitigkeit der Themen, die die Menschen umtreiben, nimmt mit 39 Prozent das umfangreiche Thema Behinderung den größten Anteil der Beratungen ein. "Wir machen den Betroffenen die Aspekte verständlich und helfen, Formulare auszufüllen, sind aber immer wieder auch der Blitzableiter für den einen oder anderen Frust", berichteten Schneck und Saladin im Gespräch mit unserer Zeitung. In der Regel bieten sie die Beratung ein bis zwei Mal monatlich an, in Althengstett zudem nach Bedarf. Dafür sind telefonische Anmeldungen notwendig, in deren Rahmen das jeweilige Thema abgestimmt wird, damit die Sozialberater die zugeschnittenen Informationen parat haben.

"Die Sozialberatung war von Anfang an eine supertolle Idee, bei der von Mensch zu Mensch und ohne die bürokratische Schwelle der Bevölkerung eine Beratung in dem komplexen und brisanten Themenbereich angeboten wird", zieht der Sozialdezernent des Landkreises, Norbert Weiser, ein mehr als positives Fazit. Die Dienstleistung des VdK wird vom Landkreis mit 2500 Euro jährlich als Aufwandsersatz unterstützt. Und obwohl die Finanzierung des Angebots für den VdK immer schwieriger wird, will er die Sozialberatung nicht aufgeben. Nicht zuletzt in Calw in der Torgasse zeigte sich der zunehmende Bedarf, dem inzwischen mit einer Erweiterung der Beratungsstelle Rechnung getragen wurde. "Für die Hilfe suchenden Menschen ist wichtig, dass die Gespräche vertraulich stattfinden und die Räume barrierefrei sind", untermauert Schneck, dass die Hemmschwelle geringer ist, als zum "Amt" zu gehen.

Während sich der Zuspruch auf die Beratung gleichermaßen auf Frauen und Männer verteilt, wird anhand der Statistik deutlich, dass vor allem Menschen ab 60 Jahren den Rat suchen. Darüber hinaus überwiegt der Anteil von Nichtmitgliedern, die den Dienst wahrnehmen. "Unsere Sozialberatung ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden, erst wenn tatsächlich juristischer Beistand notwendig ist, zumal die Beratung keine Rechtsberatung ist", stellt Vahsen fest. Gleichwohl werden die Berater, die zuweilen auch Hausbesuche machen, für ihren Dienst geschult. "Der VdK versteht den ehrenamtlichen Sozialberater als eine Person, die in besonderem Maße befähigt ist, Rat und Hilfe suchende Menschen zu verstehen, sich in ihre Probleme hinein zu denken und darüber hinaus die Menschen über ihre Rechte gegenüber den Leistungsträgern zu beraten", erläutert der Kreisverband dazu.

Mit Blick auf steigende Fallzahlen ist der VdK deshalb auch auf der Suche nach weiteren Beratern, die das aktuelle Team unterstützen.