Calw Vom Leistungsniveau der Wehren beeindruckt

"In rund drei Jahren erwarte ich in diesem Bereich eine bundeseinheitliche Angleichung der Feuerwehrausbildung an die heutige Didaktik", verwies Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide auf eine im Prozess befindliche Entwicklung für die Feuerwehr-Dienstvorschriften. Denn speziell bei der Beleuchtung sind die Wehren in den meisten Fällen bereits mit integrierten Einrichtungen auf den Fahrzeugen ausgestattet, die ein Stativ entbehren.

Unabhängig davon war Heide begeistert vom sehr guten Leistungsniveau, das die Wehren unter Beweis stellten. "Der Blick auf die Fehlerpunkte und Zeiten macht deutlich, dass die Übungen sich gelohnt haben", resümierte der Kreisbrandmeister bereits zur Mittagszeit. Nur eine der teilnehmenden Gruppen überschritt demnach das geforderte Zeitfenster, wenngleich der praktische Inhalt keinen Anlass zur Kritik gab.

"Erfreulich ist, dass immer mehr Frauen in den Teams für das Leistungsabzeichen mitwirken", hob Heide hervor. Darüber hinaus würdigte er die Organisation der Gastgeber bei sehr beengten Verhältnissen sowie den verwaltungstechnischen Ablauf des Wettkampfs, den Stefania Calanna und Irena Schmid bestritten. "Sie erledigen die Aufgabe freiwillig und intensivieren ihren Ausbildungsstand unter anderem durch die Teilnahme an den Leistungswettkämpfen", zollte der zuständige Dezernent im Landratsamt, Joachim Bley, den Brandschutzkräften hohe Anerkennung, zumal sie damit auch der Daseinsvorsorge Rechnung trügen.

"Herzlichen Dank für diese geleistete Extra-Aufgabe, mit der sie außerdem Ruhe und Routine für den Einsatz gewinnen", gratulierte Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert, aus persönlichen Erfahrungen seiner Feuerwehrzugehörigkeit wohl wissend um das schweißtreibende Engagement der Brandschutzkräfte. Respekt zollten den Feuerwehrleuten zudem die politischen Abgeordneten des Landkreises Saskia Esken und Klaus Dürr, die vor Ort waren.