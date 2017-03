Calw Überarbeitete Bachelorstudiengänge starten im Oktober

Die genauen Pläne stellte Eggert gemeinsam mit der ab April als Rektorin der Hochschule Heidelberg fungierenden Katja Rade, den Dekanen der Hochschule Calw, Sven Cravotta und Thomas Müller, sowie dem Direktor Kommunikation der SRH Holding vor.

Wirtschaft befragt

Das Ziel "Reibungspunkte beim Übergang von Hochschule in die Arbeitswelt abzubauen" würde damit gelingen. Genau darauf zielte Eggert ab, als er betonte, dass es ein guter Tag für den Landkreis sei, denn in nächster Zeit werden er und die Hochschule auf Partner in der Wirtschaft zugehen und "Core" samt der Vorteile für den Arbeitgeber vorstellen.

So ist es dann zusätzlich möglich, dass gegen Zertifikate oder eine Anzahl von Credits einzelne Module zur Weiterbildung besucht werden können.

Etwas, wovon man sich erhofft, dass es tatkräftig genutzt wird und die Mitarbeiter in der Region weiterbildet. Birschmann, der das Modell in Heidelberg schon in der Anwendung erleben konnte, freut sich sehr darüber und betont, dass es auch von außen sehr positiv betrachtet würde.

So sei kürzlich die Heidelberger Hochschule für den Genius Loci-Preis nominiert worden, der seit diesem Jahr vom Stifterverband für Pionierarbeit für Lehrveranstaltungen vergeben wird. Als eine von insgesamt drei nominierten Hochschulen in Deutschland, sei dies schon eine große Ehre, so Birschmann.