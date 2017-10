Calw/Tübingen Kinder missbraucht: Viereinhalb Jahre Haft

Auf Vorschlag der Kammer verständigten sich die Prozessbeteiligten, darunter drei Nebenklagevertreter, auf eine Unter- und Obergrenze des Strafrahmens, sofern der Angeklagte ein Geständnis ablege. "Außerdem erklären wir davon sechs Monate als bereits vollstreckt, weil das Verfahren sich zeitlich verzögert hat", sagte der Vorsitzende Richter Armin Ernst.

Und deshalb bewegte sich am Ende die Haftstrafe an der Untergrenze. "Wir sind froh, dass sie sich zu einem Geständnis durchringen konnten und den Geschädigten eine Vernehmung vor Gericht erspart haben", sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Gleichzeitig widersprach er dem Verteidiger Claus Strohmaier, die Taten seien aus der Situation heraus entstanden. "Das waren keine zufälligen Taten, vielmehr wurde ein Vertrauensverhältnis in mehrfacher Hinsicht ausgenutzt", verwies Ernst auf planvolles Vorgehen durch "Attraktionen" wie Lastwagen-Fahrten, unter anderem ins Ausland, Alkohol und Drogen für die Jungen. "Außerdem hat er die defizitären Familienverhältnisse ausgenutzt", erinnerte der Richter an die vermeintliche Unterstützung nach der Scheidung der Eltern der Zwillingsbrüder.

Staatsanwältin vermutet oberflächliches Geständnis

Die 3. Große Jugendkammer blieb mit ihrem Urteil unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft und Nebenkläger. "Ich habe die große Befürchtung, dass sie etwas eingeräumt haben, mit dem sie sich aber nicht nachhaltig auseinandergesetzt haben, also sich bewusst machen, was sie angerichtet haben", hielt die Staatsanwältin dem Angeklagten ein nur oberflächliches Geständnis vor. Die massiven psychischen Beeinträchtigungen, an denen die Geschädigten noch heute leiden, stellten die Nebenklagevertreter dar.