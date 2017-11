Calw TSV geht in neue Dimension

Calw. Doch was war der Anlass? Nach gut einjähriger Bauzeit konnte das rund vier Millionen Euro teure Sportzentrum eingeweiht werden. Grund genug, für den Vorsitzenden Hugo Bott und Geschäftsführer Benjamin Knoll am Wochenende zum Feiern einzuladen.

Freitagabend für die geladenen Gäste, Samstag und Sonntag zum Reinschnuppern für jedermann. So konnte das aus 1300 Quadratmeter Nutzfläche bestehende Gebäude ausgiebig unter die Lupe genommen werden. Bott beschreibt in seiner Rede den Wert, den das Sportzentrum für den Sport in Calw einnehmen soll. "Wir sind heute hier, um in eine neue Dimension zu gehen". Und diese ist dem Gebäude anzusehen. Es bietet mit seiner Glasfront einen architektonischen Augenschmaus. Doch was genau soll die neue Dimension sein? Das Sportzentrum soll als eine Art Schmelztigel zwischen einem klassischen Fitnessstudio und den Angeboten eines Sportvereins dienen, so der Vorsitzende.

Präsident Felchle dankt im Namen des WLSB