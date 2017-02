Calw Suche nach einem Kino-Investor

Es habe, so Rösch, schon verschiedene Versuche gegeben – bislang vergebens. Ihm schwebt eine neues Kino mit drei Sälen vor. Dafür sucht Kinostar einen Investor, der das Gebäude erstellt oder zur Verfügung stellt. Die Innenausstattung wird dann Sache von Röschs Unternehmen.

Kinostar, vor 20 Jahren gegründet, betreibt fünf Lichtspielhäuser, außer in Calw noch in Heilbronn, Bretten, Mosbach und Neckarsulm. Rösch könnte sich vorstellen, dass er auch zum Zug kommen könnte, falls in der Hesse-Stadt in passender Lage ein Geschäftshaus geplant würde. Ähnlich sei es in Heilbronn gewesen. Als er dort von den Planungen auf einem Gelände, auf dem sich zuvor eine C&A-Filiale befunden hatte, hörte, habe er sich als Pächter angeboten. In dem Gebäude betreibt Kinostar heute ein Lichtspielhaus mit vier Sälen.

Markt vorhanden

Dabei werde, so Rösch, auf ein Alleinstellungsmerkmal geachtet. Entweder sei Kinostar das einzige Haus am Ort oder biete, wie in Heilbronn, als Programmschwerpunkt Filmkunst an. Darüber hinaus "bieten wir alles, was im Kino gemacht wird." So zählt Kinostar nach Röschs Angaben zu den zehn größten unabhängigen Filmverleihern in Deutschland und biete Streifen aus dem Ausland anderen Kinoketten an, aber auch ­Streamingdiensten wie Netflix oder iTunes.

In Calw, so sieht es Rösch, gebe es durchaus einen Markt für ein neues Kino. Eggert ist da ein Stück weit skeptischer. Der OB verweist auf große Filmpaläste in unmittelbarer Umgebung (Leonberg, Pforzheim, Sindelfingen oder Böblingen). Calw fehle das Umfeld und die unmittelbare Autobahnnähe-