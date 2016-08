Calw Streit um Wasserpreis geht weiter

Calw. "Der Termin ist am 20. Oktober. Und wir stehen schon in den Starlöchern. Aber wir gehen davon aus, dass das OLG auch dieses Mal unsere Position stärkt", so ENCW-Geschäftsführer Horst Graef auf Anfrage unserer Zeitung. "Immerhin hat uns das Gericht schon zwei Mal rechtgegeben."

Es ist in der Tat das dritte Mal, dass sich der Zivilsenat dieses leidigen Themas annehmen muss. Hintergrund ist die Missbrauchsverfügung der Landeskartellbehörde Baden-Württemberg wegen vermeintlich überhöhter Wasserpreise, die die ENCW in den Jahren 2008 und 2009 erhoben haben soll.

Die Kartellwächter hatten dem hiesigen Wasserversorger aufgegeben, unter Beibehaltung des aktuellen Grundpreises für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009 allen Tarifkunden einen Nettopreis von nicht mehr als 1,82 Euro statt zuvor 2,79 Euro je Kubikmeter Wasser zu berechnen und ihnen im Falle einer bereits erfolgten Endabrechnung die Differenz zu erstatten.