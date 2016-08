Calw Sommerkino startet in dritte Woche

Calw-Hirsau. Der Streifen, der ab 20.30 Uhr (Achtung: wieder eine neue Anfangszeit) zu sehen sein wird, ist die Verfilmung des Bestsellerromans von TV-Moderatorin Sarah Kuttner: Mit Karo, einer quirligen Mittzwanzigerin in Berlin, geht es den Bach runter. Erst verliert sie ihren Job als Eventmanagerin, dann ihren langjährigen Freund. Die Tragikomödie sagt aber der Depression den Kampf an.

Am Freitag, 2. September, präsentiert das Kommunale Kino Pforzheim in den Klosterruinen ab 2ß.30 Uhr "Ein Mann namens Ove". Das ist eine pechschwarze schwedische Komödie über einen unbeliebten Frührentner, der seinem Leben ein Ende setzen will und ständig dabei gestört wird. Basierend auf dem Bestseller von Fredrik Backmann ist der Publikumshit mit Wallander-Darsteller Rolf Lassgård in der Titelrolle perfekt besetzt.

Am Samstag, 3. September, ist dann noch ebenfalls ab 20.30 Uhr in Hirsau ein weiteres Mal "Honig im Kopf" zu sehen. Eine Komödie mit ernsten Untertönen über eine Elfjährige, die mit ihrem alzheimerkranken Opa (Dieter Hallervorden) nach Venedig ausbüchst. Til Schweiger ist hier der Balanceakt einer bewegenden Tragikomödie gelungen, die der grässlichen Fratze Alzheimer mit dem richtigen Humor grandios Paroli bietet.