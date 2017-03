Calw So ungleich sind sie überhaupt nicht

"Wir haben ein gutes Stück Demokratie praktiziert"

Gut fünf Jahre ist es her, dass Bundestagsdauerbrenner Fuchtel mit Saskia Esken von der SPD eine neue Kollegin in Berlin bekam, mit der er die Belange der Region in der Bundeshauptstadt vertreten sollte. Auf den ersten Blick ein ungleiches Duo: hier der erfahrene Konservative Fuchtel, dort die neue ambitionierte und engagierte Sozialdemokratin.

Doch so unterschiedlich sie auch sein mögen, in Berlin haben sie sich ganz offensichtlich zu einem pragmatischen Gespann entwickelt. So sehen sie es jedenfalls selbst. "Wir arbeiten wirklich sehr gut zusammen. Da gibt es keine parteipolitischen Plänkeleien", meint Saskia Esken. "Und das wäre übrigens auch der Fall wenn wir nicht in einer gemeinsamen Koalition wären", ergänzt die Frau aus Bad Liebenzell. Das bestätigt auch Fuchtel: "Wir haben die vergangenen fünf Jahre ein gutes Stück Demokratie praktiziert", so der Christdemokrat.