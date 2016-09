Calw Selbst Reanimation ist kinderleicht

Calw. "Es ist absolut großartig, wie sich die Menschen eingebracht und umsichtig agiert haben", so Holger Maisenbacher, der Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die beschriebene Situation war zwar nur gestellt. Trotzdem war Maisenbacher voll des Lobes über die Reaktionen. Am Welt-Erste-Hilfe-Tag, der am Samstag war, wollte das DRK unter anderem darauf aufmerksam machen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt.

Es waren zwar nur Puppen, an denen am Unteren Ledereck vor allem die Reanimation, also die Wiederbelebung, geübt wurde. Doch auch so konnte das DRK den Besuchern so manche Berührungsängste nehmen. "Kinder sind viel unbefangener", stellte Denise Zimmerer, die Ausbildungsleiterin im DRK-Kreisverband, fest.

Fachleute leiten an