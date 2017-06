Calw Schwungvoller Melodienreigen überzeugt Publikum

Südländische Eindrücke

Zum Auftakt begrüßte die Jugendkapelle Calw unter Leitung von Stadtmusikdirektor Thomas Daub mit "A good Start" die rund 300 Zuhörer, die sich auf der Terrasse des Kurhauses eingefunden hatten und den musikalischen Sommerabend genossen. Mit dem Stück "Cataluna" folgten südländische Eindrücke, die mit den letzten Strahlen der Abendsonne im Kurpark harmonierten und die Zuhörer in die belebten nächtlichen Straßen Spaniens entführten.

Konzertante Blasmusik bot das Jugendorchester mit "Classic for Kids", in dem die bekannten Melodien der Toccata in D-Moll von Bach und aus der Oper "Carmen" von Georges Bizet in einem modernen Arrangement zusammenfanden. Nach "Skyfall" von Adele und dem Hit "Moves like Jagger" von Christina Aguilera überließ die Jugendkapelle die Bühne dem Blasorchester des Maria von Linden Gymnasiums.