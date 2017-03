Calw Schüler merken: Älterwerden ist nicht leicht

Das Thema "Leben im Alter" wird dabei sowohl theoretisch im Unterricht als auch praktisch im Altenheim behandelt. Dazu kam Heimleiterin Monika Volaric zu einem Vortrag in den Unterricht, um die Schüler auf die Begegnung mit den Heimbewohnern vorzubereiten.

Während der Praktikumszeit von November bis Februar waren die Schüler in Kleingruppen jeweils montags vier Wochen lang im Haus auf dem Wimberg, dann wurde gewechselt. So waren es nie zu viele Jungen und Mädchen im Heim, denn in Klasse 8 gibt es insgesamt 31 Schüler.

Darüber berichten Mohadessa Ibrahimi und Karalina Michaelis: "Unsere Gruppe war im dritten Stock im Betreuungsbereich, also in der Schillerstraße. Denn jedes Stockwerk wird im Haus auf dem Wimberg nach einer Straße benannt. Gemeinsam mit den alten Menschen spielten wir Spiele wie ›Mensch ärgere dich nicht‹, Memory oder Puzzle, lasen Geschichten vor, gingen spazieren, redeten oder sangen Volkslieder. Wir stellten nach unserer Praktikumszeit fest, dass jeder Mensch dort anders ist, wirklich jeder! Bei unserem letzten Besuch im Altenheim war alles anders: Keiner hatte mehr Lust zu spielen, außer eine Frau. Mit ihr konnten wir uns in der ganzen Zeit viel unterhalten und sie spielte gerne mit uns." Ihr Fazit lautet: "Keiner von uns hatte Angst vor dem Besuch im Altenheim, an manchen Tagen hat es viel Spaß gemacht."