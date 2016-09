Calw Raschko betont: Ethik und Religion sind keine Gegensätze

Unterricht, der Werte vermittelt, "bitter nötig"

Wichtig ist Raschko aber auch, dass er vor allem in einer Hinsicht recht verstanden wird: seiner Ansicht zum Schulfach Ethik.

"Es entspricht überhaupt nicht meiner Meinung, dass Ethik in irgendeiner Weise minderwertig gegenüber dem Religionsunterricht ist", unterstreicht der Stadtpfarrer. "Im Gegenteil: Beide Fächer sind bitter nötig in einer Zeit, in der nach Werten gerufen wird, viele aber gar nicht wissen, welche Werte denn gemeint sind."